Il Covid-19 stravolge la concezione degli show musicali e per rilanciare il mercato discografico e Live ci si adegua con tutti i mezzi di comunicazione a disposizione. RaiPlay e Radio2 propongono “Speciale Back2Back - Let’s Play” con sei concerti evento in streaming con artisti da Piero Pelù a Morgan, in tv tornano “Battiti Live”, i “Music Awards” il 2 e il 5 settembre all'Arena di Verona senza pubblico, il 9 settembre confermato l'evento “Power Hits Estate” di RTL 102.5 con i già annunciati Zucchero, Gianna Nannini e Biagio Antonacci

D’estate la musica non si spegne. La pandemia ha colpito duramente tutto il comparto discografico e Live. Di conseguenza anche tutti gli eventi legati alla musica hanno dovuto riadattarsi alle misure di sicurezza e al cambio delle location. Questa sarà certamente un’estate anomala per chi vorrà assistere ad un live all’aperto (Diodato, Max Gazzè, Le Vibrazioni e Daniele Silvestri sono alcuni degli artisti che andranno in tour) con una capienza massima di mille persone, distanza di sicurezza e controlli della temperatura. Per chi non se la sentirà ancora di tornare alle vecchie abitudini, ecco che iniziano a fioccare le iniziative in streaming che vedranno coinvolti molti degli artisti del nostro Paese. In questo modo i fan potranno ascoltare il proprio artista comodamente sul divano oppure sdraiati sul lettino in spiaggia.

La radio si rimbocca le maniche e si attrezza da subito. Si inizia con “Speciale Back2Back – Let’s Play”, dalla Sala B di Via Asiago in contemporanea dalle 21 su Rai Radio2, RaiPlay e RaiPlay Radio, con la conduzione di Gino Castaldo ed Ema Stokholma. Sei concerti, in collaborazione con SIAE, che dureranno fino a luglio: si inizia il 19 giugno con Piero Pelù e Bugo, poi Francesco Gabbani (26 giugno), Morgan (3 luglio), Ermal Meta (10 luglio), Le Vibrazioni (17 luglio) e a chiudere Irene Grandi (24 luglio). Un primo passo verso lo sbarco in tv per Radio2 che dovrebbe avvenire a settembre. Il lockdown – che ha colpito il comparto radiofonico con il calo della pubblicità del 40% – ha mostrato le potenzialità della tv.

Per questo Paola Marchesini, direttrice di Radio2, ha annunciato la radiovisione che andrà ad affiancarsi a RTL 102.5, RadioMediaset, Radio Deejay e Radio Italia. Durante la conferenza stampa di presentazione c’erano tutti gli artisti coinvolti collegati da casa. Ed è stato subito Morgan show: “Bugo lo ricordo con nostalgia, fa parte di un tempo lontano, una realtà che non c’è più”. Poi il cantautore ha spiegato come ha vissuto questo momento storico: “Spero che questa mazzata abbia causato il risveglio, il desiderio della verità e dell’autenticità nella musica. Io in questo periodo ho scritto 40 canzoni e libri”.

Non si ferma nemmeno l’evento Power Hits Estate, il Festivalbar organizzato da RTL 102.5, che sarà trasmesso in diretta in prima serata dall’Arena di Verona (senza pubblico). Alla conduzione Mara Maionchi con Angelo Baiguini, La Zac e Fabrizio Ferrari. Tutta la serata sarà trasmessa sul canale 736 di Sky e 36 del digitale terrestre, sul sito e su tutti i canali social. Tra gli artisti che hanno confermato la partecipazione: Biagio Antonacci, Zucchero e Gianna Nannini. Sempre a settembre, invece, il 2 e il 5 sarà la volta del Gran Galà dei Music Awards, condotto da Carlo Conti con Vanessa Incontrada. Quest’anno però lo show sarà declinato con un grande omaggio verso la musica italiana, dal momento che ha risentito del blocco delle vendite fisiche, e in parte digitali, durante i due mesi e mezzo di lockdown. Dovrebbe infine tornare, stando al sito Giornalettismo, anche “Battiti Live” con Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, in onda su Radio Norba Telenorba e Italia Uno. Non ci sarà il pubblico e cambierà anche la location, ma sempre in Puglia.

E non è tutto. Si pensa già ad ampliare la musica dal vivo su altre piattaforme come A-LIVE – da una idea di Alex Braga e sviluppata con l’imprenditore Fabrizio Capobianco – che dà la possibilità di realizzare concerti in remoto di nuova concezione e permette l’interazione tra artisti e pubblico, in tempo reale. Gli artisti avranno la possibilità di organizzare un vero e proprio tour virtuale, con concerti a numero chiuso geolocalizzati per aree o città specifiche, di incontrare i fan dopo il concerto con delle videochat e, soprattutto, di suonare vedendo e “sentendo” il pubblico grazie ad una nuova tecnologia che unisce elementi reali con elementi virtuali, ricreando così una platea virtuale e partecipativa. Insomma la musica non si ferma e si tenta di ripartire in tutti i modi, per non scontentare nessuno.