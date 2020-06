Si preannuncia un’estate esplosiva per Donald Trump. L’11 agosto, a poche settimane dalla convention repubblicana di Usa 2020, esce il libro di memorie di Mary Trump, figlia del fratello maggiore del presidente, Fred Trump Junior. Il testo della 55enne nipote di Donald – ‘Too Much And Never Enough‘ (Troppo e mai abbastanza), edito da Simon and Schuster – promette “particolari drammatici e piccanti” e molti dettagli “inquietanti e volgari”, secondo quanto anticipato dal Daily Beast.

Una delle rivelazioni più esplosive di Mary è quando afferma di essere la “fonte” segreta che passò al New York Times informazioni finanziarie, incluse le dichiarazioni fiscali di Fred Trump, padre del tycoon. Informazioni che hanno permesso al giornale di scrivere il reportage che gli è valso il premio Pulitzer. Inoltre, secondo le anticipazioni, nel libro ci saranno anche conversazioni della donna con la sorella del presidente Maryanne Trump Barry, giudice federale in pensione in privato molto critica con il fratello.

Le informazioni più scottanti e delicate per il tycoon, tuttavia, potrebbero essere quelle sul fratello Fred, morto a soli 42 anni per un infarto causato da complicazioni dovute all’alcolismo. Proprio dell’alcolismo di Fred Trump si parla estesamente nel testo, e le anticipazioni riferiscono che Fred Sr. e Donald sono accusati di non averlo aiutato, e di avere contribuito alla sua morte. Lo stesso inquilino della Casa Bianca, in un’intervista del 2019 al Washington Post, ha ammesso di aver fatto pressione sul fratello riguardo le scelte della sua carriera, fatto di cui poi si sarebbe pentito.