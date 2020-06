A smorzare definitivamente le velleità di festeggiamenti, ribadendo il concetto espresso dal comitato dei parenti delle vittime, ci ha pensato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che con una telefonata ai rappresentanti delle istituzioni locali ha precisato che la sua presenza alla cerimonia è vincolata a quella dei parenti delle vittime e alla garanzia “che non ci sia nessun elemento di spettacolo , nessuno show televisivo che accompagni il taglio del nastro , che non sia un evento slegato alla memoria della tragedia”. Leggi Anche Autostrade, nei prossimi giorni la decisione del governo sulla concessionaria: sul tavolo la revoca o taglio delle tariffe e ingresso di Cdp

A oggi è quindi presumibile (ma non ancora ufficiale) che costruttori e amministratori locali abbiamo recepito il concetto e trovino un modo sobrio e condiviso coi parenti delle vittime per celebrare l’inaugurazione del nuovo viadotto, mentre il 14 agosto è confermata la cerimonia in ricordo delle vittime che si terrà alla “Radura della memoria”, installazione provvisoria che, in attesa della realizzazione definitiva del Memoriale previsto nel futuro “parco del Ponte” , prevede un cerchio di 50 metri composto da 43 alberi di specie diverse disposti su un podio in legno.

La mediazione definitiva alla quale sta lavorando la struttura commissariale è l’organizzazione di un evento privo della componente ‘pop’ del concerto in stile Sanremo in diretta Rai, ma comunque fortemente evocativo con la partecipazione dei parenti delle vittime e del Presidente della Repubblica, inno di Mameli, suono delle sirene del porto, taglio del nastro e ipotetico sorvolo delle Frecce tricolori.

In attesa di ricevere conferme ufficiali su tempi e modi dell’inaugurazione, quello che sembra di capire è che tutti i soggetti coinvolti abbiano messo da parte l’esuberanza per allinearsi al pensiero espresso dalla portavoce del comitato delle vittime Egle Possetti: “Il rispetto al lavoro e all’impegno di tutti non può impedirci di dire che per noi la festa sarà quando avremo davanti agli occhi i colpevoli di questo massacro, quando sarà fatta reale giustizia per questi omicidi delle nostre amate famiglie che non hanno avuto scampo”. Potrebbe essere confermato il concerto di musica classica in piazza suonato dall’orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova, ritenuto assolutamente appropriato dal comitato dei parenti delle vittime: “Perché non critichiamo le celebrazioni in quanto tali, ma solo quando vengono proposte con leggerezza o toni euforici”.

lavori ingenti che sono da fare sulla galleria che conduce al nuovo viadotto, che Per quanto riguarda la riapertura reale della tratta autostradale, oltre ai lavori di rifinitura del ponte va considerata l’incognita deiche conduce al nuovo viadotto, che il super commissario del Ministero delle Infrastrutture Placido Migliorino ha giudicato come quella con “i danni strutturali più importanti della rete autostradale ligure”. Per non vanificare il termine dei lavori di ricostruzione del ponte, Autostrade garantisce il massimo impegno per portare a termine i lavori entro fine luglio.

Infine, rispetto al nome da dare al viadotto disegnato da Renzo Piano, si è espressa l’ex moglie di una delle vittime, Andrea Cerulli, tra le righe di una più ampia lettera aperta nella quale ribadiva che non c’è nulla da festeggiare: “Il nuovo ponte esiste solo perché è crollato il ponte Morandi per incuria e arrivismo“, ha scritto, aggiungendo che “non si può pensare di chiudere un capitolo dando al ponte un nome nuovo che non ha a che fare con il 14 agosto. Perché sarebbe naturale che quel ponte si chiamasse ’14 agosto’. È da lì purtroppo che è nato, niente e nessuno può cancellare quel maledetto giorno”.