Che Filippo Bisciglia e Pamela Camassa abbiano l’intenzione di metter su famiglia non è certo un mistero. Conduttore di “Temptation Island” lui, vincitrice di “Amici Celebrities” lei: sono fidanzati da anni. “Un figlio? Filippo me lo chiede già da qualche anno, visto che lui adora i bambini, per cui sarebbe davvero un bravo papà. Fino a oggi sono stata io a non volerne ma credo che adesso sia arrivato il momento giusto per fare un figlio”, aveva dichiarato lei a febbraio al settimanale “Nuovo”.

E sempre dalle pagine del settimanale, ora, arriva l’indiscrezione: “Pamela Camassa è incinta?”. Complici le larghe t-shirt indossate dalla showgirl nelle sue ultime apparizioni pubbliche, il giornale di gossip aveva ipotizzato che il momento giusto fosse davvero arrivato. Ma sono stati proprio i diretti interessati a frenare gli entusiasmi: “Ho ricevuto diversi messaggi nella quale mi scrivevano “Auguri, complimenti! diventerai papà“. Ragazzi, non è assolutamente vero e non so perché abbiano scritto una cosa del genere”, ha detto Bisciglia sui social. “Smentisco questa cosa purtroppo. Chissà, magari nel futuro accadrà… Purtroppo non è vero, chissà in futuro però non così per ora. Vi mando un bacio a tutti, aspettando news”.

E se non è arrivato ancora il loro momento per allargare la famiglia, Bisciglia si prepara a nuove avventure professionali. Infatti stanno per partire le registrazioni della nuova edizione di “Temptation Island”. E lui sarà ancora al timone dello show di Canale 5.