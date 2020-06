Scambiano le poliziotte in borghese per prostitute e in cinque si beccano la multa. Come riporta IlTirreno durante i controlli anti-prostituzione della polizia municipale di Viareggio sono stati multati cinque uomini tra i quali il più giovane ha 21 anni e il più anziano 80. Tutto è avvenuto tra viale dei Tigli e in viale Kennedy a Torre del Lago. L’attività di controllo era stata organizzata con degli agenti donna vestite in abiti civili. Stratagemma che il 5 giugno ha portato alle cinque contravvenzioni da ben 300 euro, come previsto dal regolamento comunale.

Come hanno spiegato i vigili le pattuglie in borghese composte da agenti donna hanno permesso un “maggiore margine di manovra nella perlustrazione della zona”. Insomma, le agenti in borghese erano spesso a bordo strada avanti e indietro, classico segnale per i cosiddetti clienti della presenza di una prostituta. In poche ore diversi automobilisti si sono accostati alle ragazze scambiandole per prostitute, ma l’imprudenza è costata cara perché le agenti appena l’approccio è stato chiaro si sono qualificate e hanno identificato e multato gli sprovveduti clienti finiti, come dire, “in bianco”.