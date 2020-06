“Subito aveva pensato che avrei dovuto restare in silenzio e ascoltare le persone nere su questo argomento. ‘Ma perché dovrei farlo? Il problema non è loro, è mio‘”. Così ha scritto lo street artist Banksy in un post sul suo profilo Instagram pubblicando due scatti che immortalano la sua nuova opera, realizzata come tributo a George Floyd, il 46enne afroamericano ucciso da un poliziotto bianco a Minneapolis. L’immagine di un volto nero privo di lineamenti in una cornice appoggiata a terra, vicino a fiori, lumini e una candela accesa, la quale incendia la bandiera statunitense affissa alla parete. “Le persone di colore sono tradite dal sistema. Il sistema bianco“, ha aggiunto l’artista. La sua dichiarazione fa riferimento alle proteste legate al movimento Black Lives Matter in corso negli Usa e in molte città del mondo, contro il razzismo istituzionale e la violenza della polizia contro le persone afrodiscendenti.

“Come un tubo rotto che inonda l’appartamento delle persone che vivono al piano di sotto. Questo sistema difettoso sta rendendo la loro vita una sofferenza, ma non è compito loro risolverlo. Non possono. Nessuno li lascerà (agire) nell’appartamento al piano di sopra”, ha scritto ancora Banksy. Per concludere: “Questo è un problema bianco e se i bianchi non lo risolvono, qualcuno dovrà venire di sopra e aprire la porta”.

Sulla sua pagina Instagram, lo street artist dall’indentità misteriosa ha pubblicato tre foto: la prima ritrae un particolare dell’opera, il ritratto di un uomo nero senza volto definito; la seconda mostra l’opera nella sua interezza e svela che il quadro ha accanto una candela, la cui fiamma sta incendiando la bandiera americana che sovrasta la scena di quello che sembra un piccolo altare in memoria di un defunto; la terza contiene quella che appare come l’opinione dell’artista sulla vicenda Floyd e le proteste che ne sono seguite.

