Debbie Frank intervistata dal magazine Hello! spiega come a dicembre 2020 potrebbero esserci importanti “novità” per i duchi del Sussex

Meghan Markle potrebbe diventare mamma per la seconda volta. Condizionale d’obbligo per l’astrologa di Lady Diana, Debbie Frank, che intervistata dal magazine Hello! spiega come a dicembre 2020 potrebbero esserci importanti “novità” per i duchi del Sussex. Insomma, nursery reale o meno, qualche ostetrica californiana si potrà pure trovare in riva al Pacifico, lontani dai parenti serpenti targati Windsor, ma molto più vicini a mamma Doria. La Frank ha ovviamente fatto un discorso più generale ricordando che anche secondo gli astri questo è un momento molto difficile per Meghan e Harry anzi, il 5 luglio prossimo, tra nemmeno un mese, con la prossima eclissi in Capricorno ci saranno nuovi sconquassi tra nipoti esuli in America e i familiari statici in Gran Bretagna.

Poi ecco lo sblocco: “Il resto del 2020 è pieno di importanti indicatori cosmici che sfidano Meghan a rimanere in pista con le sue visioni e i suoi sogni e potrebbero presentare eccitanti aggiunte al matrimonio”. Rullo di tamburi, insomma: “È sicuramente molto visibile: a dicembre c’è un vero senso di rottura con il passato, forse un altro bambino in arrivo che porterà al sollievo dall’aver attraversato un periodo di grande trasformazione”. Chiaro che a questo punto se la matematica non è un’opinione, lo diciamo per gli astri, se a dicembre la cicogna aggiungerà un posticino a tavola di fianco ad Archie, in questo istante, giugno 2020, Meghan è già al terzo mese di gravidanza.

Prendiamo ovviamente tutti con le pinze, anzi ridiamoci anche su. Se non fosse per la grande notorietà della Frank: astrologa delle star fin ddavide tal 1984, già alla corte di Lady D. nel 1989 e vicina a lei anche come amica fino a pochi giorni prima della sua morte, rispettata autrice di best seller in lingua inglese, suggerimenti su come ottenere grande felicità nella vita, nonché opinionista di diversi tabloid e ospite frequente della BBC2. Insomma, ci manca solo l’erede al trono non più erede per creare l’ennesimo grattacapo alla regina madre.