L'imprenditore cofondatore della piattaforma, nato a New York da madre tedesca e padre armeno, ha deciso anche di donare un milione di dollari all’iniziativa Know your rights camp

Si dimette dal consiglio di amministrazione di Reddit e chiede anche di essere sostituito con un candidato afroamericano. Il marito della famosa tennista Serena Williams, Alexis Ohanian, ha deciso di lasciare la piattaforma di cui è cofondatore per la figlia avuta con la Williams, ha detto lui. “Sto scrivendo queste parole come un padre che deve essere in grado di rispondere a sua figlia nera che gli chiede: ‘Tu cos’hai fatto?” ha scritto su twitter Ohanian.

Il caso di Goerge Floyd, l’uomo afroamericano ucciso soffocato da un agente di polizia bianco non ha innescato solo giorni di proteste, ma anche forte prese di posizioni: come quelle leggendarie dei ex presidenti degli Stati Uniti Bush e Obama che hanno commentato e criticato l’operato dell’attuale presidente Donald Trump o più semplici come quella del marito della Williams che probabilmente toccato dagli ultimi eventi ha deciso di lasciare la sua posizione lavorativa milionaria per dare la possibilità a qualcun altro che di solito potrebbe essere non considerato a causa del colore della sua pelle.

I've resigned as a member of the reddit board, I have urged them to fill my seat with a black candidate, + I will use future gains on my Reddit stock to serve the black community, chiefly to curb racial hate, and I’m starting with a pledge of $1M to @kaepernick7’s @yourrightscamp — Alexis Ohanian Sr. ???? (@alexisohanian) June 5, 2020

Per prima cosa Ohanian, nato a New York da madre tedesca e padre armeno, donerà anche un milione di dollari all’iniziativa Know your rights camp e userà i “guadagni futuri ottenuti grazie alle azioni di Reddit per aiutare la comunità nera, principalmente per frenare l’odio razziale“, ha scritto su Twitter.

(foto presa da youtube)