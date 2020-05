Il sito Leggo ha pubblicato l'indiscrezione spiegando che il programma di Italia 1, in onda anche per qualche mese su Canale 5, non dovrebbe fare ritorno in onda a giugno qualora la serie A dovesse, come sembra probabile, ricominciare

Dopo sette anni, la prima puntata è andata in onda il 16 settembre 2013, Tiki Taka-Il calcio è il nostro gioco potrebbe essere cancellato dai palinsesti Mediaset della prossima stagione. Il talk show calcistico è stato sospeso per l’emergenza sanitaria per il Coronavirus lo scorso 9 marzo e questa potrebbe essere stata in assoluto l’ultima puntata della trasmissione con Pierluigi Pardo. Almeno secondo il sito Leggo che ha pubblicato l’indiscrezione spiegando che il programma di Italia 1, in onda anche per qualche mese su Canale 5, non dovrebbe fare ritorno in onda a giugno qualora la serie A dovesse, come sembra probabile, ricominciare.

Non solo, perché Tiki Taka potrebbe non trovare spazio sulle reti del Biscione nemmeno in autunno. Non per avversità dell’azienda nei confronti del prodotto che ha rilanciato l’idea di un salotto pop dedicato al calcio con un parterre ampio con presenze femminili, Wanda Nara per citarne una, ed ex calciatori dall’appeal televisivo come Bobo Vieri e Antonio Cassano. Una cancellazione non dovuta nemmeno a problemi auditel, il programma ottiene buoni ascolti con una media spesso vicina all’8% di share, nonostante i vari cambi di palinsesti e in alcuni momenti anche di rete.

Solo una questione di costi, diventati un problema all’interno dell’azienda di Cologno Monzese che è costretta ad affrontare un calo di entrare pubblicitarie mai così elevato. Una decisione simbolo dalle parti di Mediaset: i tagli in arrivo sono immaginabili ma non che a farne le spese debba essere ciò che funziona. Tiki Taka rappresenta il titolo sportivo di punta e avrebbe potuto accendere l’estate di Italia1 assicurando ascolti. Al momento l’azienda guidata da Piersilvio Berlusconi non ha fornito smentite e nemmeno conferme, la decisione definitiva sarà presa nelle prossime settimane.