Sono 875 i nuovi casi di contagio da coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia. Un dato in aumento rispetto a ieri, quando si sono registrati 789 nuovi positivi, e che porta il totale dei casi dall’inizio della pandemia a 224.760 e fa crescere il trend dei contagi fino allo 0,39% rispetto allo 0,35% di ieri.

Secondo i dati forniti dalla Protezione civile, il numero totale di attualmente positivi è di 70.187, con una decrescita di 1.883 rispetto a ieri. Dopo un aumento di quasi 5mila guariti in 24 ore registrato venerdì, tornano ad essere poco più di 2.600 le persone tornate negative al virus, per un totale di 122.810 dall’inizio della pandemia. Calano invece le vittime: nell’ultima giornata sono state 153 (31.763 in totale), contro le 242 di ieri. Si tratta del numero più basso dall’inizio del lockdown.

Tra gli attualmente positivi al coronavirus, 775 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 33 pazienti rispetto a ieri, 10.400 persone sono ricoverate con sintomi, -392 rispetto a ieri, mentre 59.012 persone, pari all’84% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Lombardia, tornano a salire i nuovi casi: 399 in 24 ore

Sale a 84.518 il numero di positivi al coronavirus in Lombardia, con 399 nuovi casi in 24 ore, secondo i dati forniti dalla Regione. Numeri in aumento rispetto a ieri, quando si erano registrati 299 contagi. Cala invece il numero di morti rispetto a 24 ore fa. Sono 39 in un giorno, per un totale di 15.450. Ieri erano stati 115.

Aumenta anche il numero dei pazienti guariti che adesso è di 34.219 in totale (+402), mentre continua il calo di quelli ricoverati in terapia intensiva: 268 (-8). I ricoverati non in terapia intensiva sono invece 4.521 (-184). Quanto al numero di tamponi effettuati si attesta a 564.550 (+14.145).

Sale a 22.041 (+75) il numero di positivi al coronavirus nella provincia di Milano. In città i contagi sono in leggero aumento: 9.315 (+34). Ieri se ne contavano +30. Quanto alle altre province lombarde, a Bergamo i positivi sono 12.397 (+26), a Brescia 14.091 (+83), a Como 3.625 (+13), a Cremona 6.313 (+10), a Lecco 2.634 (+18), a Lodi 3.341 (+16), a Mantova 3.282 (+1), a Monza 5.265 (+46), a Pavia 4.944 (+25), a Sondrio 1.363 (+24) e a Varese 3.376 (+41).

Le altre Regioni: i contagi

Zero nuovi casi a Bolzano e in Umbria. Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 27.679 in Lombardia, 10.702 in Piemonte, 5.852 in Emilia-Romagna, 4.162 in Veneto, 2.943 in Toscana, 2.533 in Liguria, 4.022 nel Lazio, 2.657 nelle Marche, 1.710 in Campania, 2.104 in Puglia, 345 nella Provincia autonoma di Trento, 1.659 in Sicilia, 680 in Friuli Venezia Giulia, 1.423 in Abruzzo, 343 nella Provincia autonoma di Bolzano, 81 in Umbria, 415 in Sardegna, 75 in Valle d’Aosta, 474 in Calabria, 215 in Molise e 113 in Basilicata.