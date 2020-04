Dalle 10.40 alle 13: poco più di due ore. Tanto è durata la riunione del governo con il capo della task force Vittorio Colao. Sul tavolo, le misure allo studio per la cosiddetta Fase 2, il cui inizio è previsto per il 4 maggio. Il lavoro, però, è entrato nel vivo, anche perché c’è già una prima scadenza alle porte. Il premier Giuseppe Conte, infatti, ha annunciato che entro la settimana indicherà il programma nazionale delle aperture dal 4 maggio: dovrebbe farlo tra venerdì e sabato. Per arrivare alla decisione finale, il governo terrà una serie di riunioni di confronto con tutti i soggetti interessati, incluse le parti sociali. I sindacati e le categorie imprenditoriali potrebbero essere convocate nelle prossime ore, per un confronto con il governo che dovrebbe svolgersi al più tardi venerdì, anche se non si escludono accelerazioni. Prima del Consiglio dei ministri sul Def in programma per stasera alle 19, Conte terrà la cabina di regia con gli enti locali, alla quale partecipano in rappresentanza delle Regioni Stefano Bonaccini, Attilio Fontana e Nello Musumeci, per i Comuni Antonio Decaro, Virginia Raggi e Roberto Pella.

Al centro dei vari incontri, tuttavia, c’è sempre il memorandum della task force guidata da Vittorio Colao, che ne ha illustrato a Conte il contenuto. Secondo quanto riportato dalle agenzie di stampa, il documento è stato ultimato ieri sera in una riunione plenaria della commissione e ha al centro le modalità di riavvio delle attività produttive e il sistema dei trasporti. Alla riunione con Colao hanno partecipato anche diversi ministri: Francesco Boccia, Roberto Speranza, Dario Franceschini, Stefano Patuanelli, Teresa Bellanova, Nunzia Catalfo, Paola De Micheli, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro. Da Palazzo Chigi con Conte è collegato anche il commissario Domenico Arcuri, mentre dalla protezione civile, insieme a Boccia, segue la riunione Angelo Borrelli. Presenti anche alcuni rappresentanti del comitato tecnico scientifico tra cui Silvio Brusaferro. Terminato l’incontro con Vittorio Colao, i commissari all’emergenza e gli esperti del comitato tecnico scientifico, il presidente del Consiglio ha proseguito l’analisi delle proposte per la Fase 2 in una riunione con i ministri che avevano già preso parte all’incontro con gli esperti.

Da registrare, al contempo, le parole del ministro degli affari regionali Francesco Boccia, che in un’intervista a Repubblica ha ribadito che “il 4 maggio ripartono le imprese che garantiscono sicurezza per i lavoratori. Per la vita sociale ci vuole molta cautela”. Nella fattispecie, a riaprire saranno “i settori dell’apparato produttivo che adotteranno le linee guida stabilite dal Governo”. Il ministro ha parlato di “crisi devastante: siamo tutti allarmati – ha detto a Repubblica -, ma la cosa importante non è riaprire prima, ma riaprire bene, con linee guida valide per tutti, anche se alcune Regioni che vorranno applicare regole più rigide, ad esempio per stroncare un nuovo focolaio, potranno farlo. Penso che le Regioni siano pronte per la fase 2 – ha concluso Boccia -, ma occorre ancora tanta pazienza perché, finché ci sarà ancora il virus, non potremo tornare al nostro passato e chi non rientra nelle categorie che ripartono è ancora a rischio contagio”.