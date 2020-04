Nel primo giorno della Fase 2 sarà possibile uscire da casa e spostarsi solamente all'interno della regione di residenza, ma le aperture si conteranno con il contagocce. Per dire: è previsto che i negozi al dettaglio possa alzare la saracinesca metà di maggio, solo dopo toccherà a bar e ristoranti. Ecco le ipotesi previste nel piano illustrato alle parti sociali: "Non è un 'liberi tutti', ma non possiamo chiudere i cittadini in casa per sempre"

Un “allentamento” della stretta, ma non uno “stravolgimento” delle misure di contenimento del Covid-19. Il piano messo a punto dalla task force guidata da Vittorio Colao, alla base della Fase 2, “prevede una ripartenza sempre all’insegna della massima cautela” nella consapevolezza che si dovrà sempre tenere sotto controllo la curva epidemiologica e “non farsi trovare impreparati in caso di una possibile risalita”, spiegano fonti di Palazzo Chigi dopo una giornata di incontri. Prima con gli esperti coordinati dall’ex manager di Vodafone, poi le parti sociali, quindi la cabina di regia con Regioni, Anci e rappresentanti delle Province. Durante la quale Giuseppe Conte lo ha detto chiaramente: “La revisione delle misure non significa un “liberi tutti”, ma non possiamo chiudere i cittadini in casa per sempre”.

Saracinese su per i negozi l’11, poi bar e ristoranti – Tradotto nella pratica: il 4 maggio sarà possibile uscire da casa e spostarsi solamente all’interno della regione di residenza, ma le aperture si conteranno con il contagocce. Per dire: è previsto che i negozi al dettaglio possa alzare la saracinesca da metà di maggio, solo dopo toccherà a bar e ristoranti. Insomma, l’ipotesi è che nel giorno più atteso dall’inizio del lockdown queste attività restino ancora ferme ma con la possibilità di eccezioni, come consentire la vendita da asporto per la ristorazione, che si aggiungerebbe alle consegne a domicilio, già permesse. Non sarebbero ancora definite date, ma un’ipotesi sarebbe far riaprire i negozi dall’11 maggio, la ristorazione una settimana dopo. L’ufficialità, come anticipato dal premier Giuseppe Conte, arriverà entro la settimana e indicherà nel dettaglio il programma nazionale. Dovrebbe farlo tra venerdì e sabato.

Cosa c’è nel memorandum della task force di Colao – Al centro dei vari incontri c’è sempre il memorandum della task force guidata da Vittorio Colao, che ne ha illustrato a Conte il contenuto. Il documento è stato ultimato martedì sera in una riunione plenaria della commissione e ha al centro le modalità di riavvio delle attività produttive e il sistema dei trasporti. La Fase 2 coinvolgerebbe tra i 2,7 e i 2,8 milioni di lavoratori e tra i tanti punti discussi ci sono appunto l’utilizzo dei mezzi pubblici nel rispetto delle disposizioni di sicurezza, l’aggiornamento del protocollo di sicurezza con i sindacati del marzo scorso che verrà discusso giovedì mattina, la questione della disponibilità e del prezzo dei dispositivi di protezione, su tutto le mascherine. L’elenco di proposte, insieme ai suggerimenti della comunità scientifica, verrà utilizzato dall’esecutivo per elaborare la propria strategia che come detto Conte ha promesso di annunciare entro la fine della settimana.

I tempi della Fase 2 – La Fase due partirà dal 4 maggio, ma sul tavolo del governo c’è anche l’ipotesi di rimettere in carreggiata anche le attività produttive che sono in grado di garantire la massima sicurezza ai propri dipendenti già a partire dal prossimo 27 aprile. Non si tratterebbe, dunque, solo di estendere la cosiddetta lista Ateco in capo al ministero dello Sviluppo economico, “ma consentire a chi è nelle condizioni di farlo” di riaprire i battenti. L’idea che sarebbe stata avanzata, riferiscono fonti di governo, da Vittorio Colao nel corso della conference call ‘allargata’ di questa mattina con la regia di Palazzo Chigi. “Ogni valutazione dovrà essere affrontata con le parti sociali, per il momento si tratta di una possibilità”, chiariscono diverse fonti. Nel governo però c’è chi nutre diversi dubbi, riconoscendo le difficoltà nell’individuare chi sia realmente pronto a ripartire: “E’ un gran casino“, riconosce uno dei ministri presenti alla riunione, stando alla ricostruzione fornita dalla Adnkronos. Perché oltre a individuare i requisiti necessari – dagli spazi nei reparti, ad esempio, ai dispositivi di protezione individuale – c’è da considerare il braccio di ferro con i sindacati che una decisione di questo tipo potrebbe innescare. “Quelle sul tavolo sono solo ipotesi – ha spiegato la stessa fonte – al momento di certezze non ce ne sono”.

Boccia: “Imprese ripartono se garantiscono sicurezza – Da registrare, al contempo, le parole del ministro degli Affari regionali Francesco Boccia, che in un’intervista a Repubblica ha ribadito che “il 4 maggio ripartono le imprese che garantiscono sicurezza per i lavoratori. Per la vita sociale ci vuole molta cautela”. Nella fattispecie, a riaprire saranno “i settori dell’apparato produttivo che adotteranno le linee guida stabilite dal Governo“. Il ministro ha parlato di “crisi devastante: siamo tutti allarmati – ha detto – ma la cosa importante non è riaprire prima, ma riaprire bene, con linee guida valide per tutti, anche se alcune Regioni che vorranno applicare regole più rigide, ad esempio per stroncare un nuovo focolaio, potranno farlo. Penso che le Regioni siano pronte per la fase 2 – ha concluso Boccia – ma occorre ancora tanta pazienza perché, finché ci sarà ancora il virus, non potremo tornare al nostro passato e chi non rientra nelle categorie che ripartono è ancora a rischio contagio“.