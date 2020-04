“Lasciare la Casa del Grande Fratello e tornare nel mondo reale è stato uno shock”. Così Paola Di Benedetto, la vincitrice (a sorpresa) del Gf VIP, racconta a FQ Magazine com’è stato tornare alla vita di tutti i giorni con la pandemia di coronavirus. Da un isolamento all’altro, stavolta senza telecamere. “Non è stato scioccante soltanto perché abbiamo rimesso piede all’aria aperta dopo tre mesi di reclusione. La prima immagine fuori dalla Casa? Una ventina di persone della produzione, tra operatori e cameraman, con guanti e mascherine.. È stato triste. C’era un silenzio assordante che non ci aspettavamo. Ecco, lì ho realizzato cosa stesse davvero succedendo fuori dalla nostra bolla e mi sono detta: ‘Forse non c’è proprio niente per cui essere felici’”.

Rimarrà impressa la proclamazione senza abbracci.

“Li cercavo, gli abbracci, ma è stato giusto non abusarne in un momento come questo”.

Una volta finita la finale cos’è successo?

“Mi hanno messa in una macchina e mi hanno portata a Vicenza, senza alcun festeggiamento, dalla mia famiglia. Non sono riuscita neppure a salutare gli altri concorrenti”.

Che idea vi eravate fatti da dentro la Casa?

“Il Grande Fratello, anche in confessionale, ci teneva aggiornati. Ma sentirselo raccontare solo a voce non ci rendeva l’idea. Era come se la nostra mente non realizzasse a fondo”.

Vi siete mai posti il dubbio, voi concorrenti, se fosse giusto continuare ad andare in onda?

“Sì, assolutamente. C’è stato un momento in cui mi sono sentita inadatta. Non mi sentivo adeguata, in un momento storico del genere, nel partecipare a programma d’intrattenimento leggero. A un certo punto, però, ci hanno fatto capire che la gente a casa aveva bisogno di alcuni momenti di leggerezza e che noi saremmo potuti essere importanti. Effettivamente è stato così. Le persone ora ci scrivono che gli manchiamo e che eravamo un diversivo. Ecco, se l’avessi saputo prima forse avrei affrontato le ultime settimane con uno spirito diverso”.

Hai donato il montepremi alla Protezione Civile.

“Mi è sembrata l’unica cosa giusta da fare. Non c’ho pensato neppure un secondo”.

Come stai vivendo questi giorni di isolamento?

“Non è cambiato nulla. L’unica differenza è che ora non ho microfoni e telecamere, il che non mi dispiace (sorride, ndr). Se devo proprio trovare il lato positivo in tutto questo, è che sto trascorrendo un po’ di tempo con la mia famiglia”.

Non hai ancora potuto riabbracciare il tuo fidanzato, Federico Rossi del duo Benji e Fede.

“Ogni giorno ci chiamiamo e diciamo “che palle”, ma siamo i primi a voler dare il buon esempio. Ci vedremo quando sarà possibile, seguendo tutte le normative del governo”.

C’è chi ti ha accusato di aver vinto il “Grande Fratello Vip” grazie ai tuoi followers e a quelli del tuo fidanzato. Vuoi rispondere?

“È stata una vittoria totalmente inaspettata anche per me. Ma, ironicamente, vorrei ricordare che in passato ci sono stati altri concorrenti con molti più followers di me e che non hanno vinto. Chiaramente il mio fidanzato mi ha supportato, ma ognuno si gioca le sue carte (ride, ndr). E poi lasciami dire che sì, è arrivato un grande sostegno dal mondo dei social, ma mi arrivano un sacco di messaggi di affetto anche da famiglie che con il mondo dei social non c’entrano un bel niente”.

Perché ti hanno apprezzato così tanto?

“Mi baso su quello che ho letto sui social. Le persone mi scrivono che mi hanno rivalutata rispetto a L’Isola Dei Famosi. Forse hanno visto in me un persona semplice. All’inizio non è stato facile emergere per me, poi mano a mano sono riuscita a prendere delle posizioni e a far capire che non avevo paura di dire la mia. Non aveva senso tirarsi indietro”.

Le precedenti esperienze televisive non ti avevano fatto conoscere così a fondo?

“All’Isola dei Famosi, per esempio, non ero emersa perché c’era stato quel legame con Francesco Monte che aveva preso tutta la scena. Lì si parlava più della coppia che del percorso. E poi non ero neppure pronta per un programma del genere: ero troppo piccola e troppo inesperta”.

C’è stata una polemica prima della finale legata Fernanda Lessa, che ti avrebbe dato della “grassa” durante una diretta Instagram. Vuoi commentare?

“Posso non rispondere? Preferirei dire ‘no comment’”.