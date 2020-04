Lui dice di averle proposto di fare pace prima che la loro querelle approdi in un’aula di tribunale. Lei nega, o meglio sostiene che questa richiesta è stata fatta solo con i giornalisti ma che, pur avendo il suo numero di telefono, lui non l’abbia mai contattata personalmente. Sono Giancarlo Magalli e Adriana Volpe. Il conduttore è stato ospite di “Da noi a ruota libera” e a Francesca Fialdini ha ribadito di voler far pace con la ex gieffina. Non solo: ha anche raccontato di una famosa lite avuta con un’altra conduttrice e ballerina, Heather Parisi. “Da lei non prenderei il carattere. Non ha un carattere facile, spesso litiga. Lo fece anche con me quando facevamo un programma che si chiamava Ciao weekend – ha raccontato Magalli alla conduttrice – . Se è vero che le ho dato un calcio? Le ho dato un calcio nel sedere, sì. Mi si metteva davanti quando parlava. Alla terza volta, le ho dato un calcio. E lei si è girata, in diretta, e mi ha detto: ‘Mi hai dato un calcio’. E io: ‘Sì e se ti rimetti davanti te ne do un altro’. Però poi alla fine abbiamo avuto un buon rapporto”. Insomma, anche in questo caso un rapporto non proprio idilliaco quello tra i due conduttori del programma “Ciao Weekend” (1991-Rai2).

