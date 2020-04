In tanti hanno festeggiato il compleanno in questi giorni di isolamento e in tanti lo hanno fatto da soli, ‘videocollegati’ con amici e parenti grazie a qualche app tipo Zoom. Ecco, sappiano i festeggiati in isolamento che il loro è stato un vero e proprio compleanno ‘reale’ perché così farà anche la Regina Elisabetta. Prossima a spegnere 94 candeline, la sovrana si collegherà da Windsor, dove si trova insieme a Filippo, in videochiamata con tutta la sua famiglia. Compleanno diverso dal solito, insomma: per la prima volta in 68 anni non ci sarà nessun cannone che sparerà a salve e nessuna parata. A dare questa indiscrezione è il Daily Mail.

