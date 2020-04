Sanremo 2021. “Ma con tutto quello che sta succedendo, avete il coraggio di parlare di Sanremo 2021?“. Già, e non per caso. Il “tema” è trending topic su Twitter con l’hashtag #sanremo2021 e il motivo è semplice: Amadeus ha fatto capire a Domenica In che si va verso la sua conduzione bis e da un tweet di qualche ora fa parrebbe quasi certa la presenza di Fiorello: “L’ho sempre detto io: ”Amadeus è un pazzo”. Mi ha già chiamato tre volte. Ho fatto tre voci diverse dicendo :’Ha sbagliato numero!‘”, ha twittato lo showman proprio con hashtag #sanremo2021. I commenti sono tantissimi: “Io sto vivendo questa quarantena solo perché so che #sanremo2021 con Fiorello e Amadeus è ormai una certezza. IL RITORNO DEGLI AMARELLO!”, “Scusate ma credo che siamo tutti d’accordo di voler di nuovo alla conduzione Amadeus e Fiorello insieme per #sanremo2012”, “C’è chi ancora deve superare il BUGO-GATE e c’è chi mente”, “Viviamo solo per Sanremo 2021 con Amadeus e Ciuri” e così via. Centinaia di tweet. E se il festival di Sanremo è quella cosa di cui di solito si smette di parlare un minuto dopo l’annuncio del vincitore, stavolta non è andata così. Del Sanremo di Fiorello e Amadeus non si è mai smesso di parlare. Per la querelle Morgan e Bugo, certo. Ma soprattutto perché l’amicizia schietta e profonda tra i due conduttori, diversi per stile e attitudine ma entrambi eccellenti, si è sentita arrivare “fin sopra il divano”. E mai come oggi la tv ha bisogno di quella autenticità che sembra aver perso da un pezzo.

