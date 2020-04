A voler guardare il lato social del discorso del premier Giuseppe Conte di ieri 10 aprile, c’è da sbizzarrirsi. Perché se è vero che la stragrande maggioranza dei tweet è dedicata alle misure per l’emergenza che sono state prorogate fino al 3 maggio e a quanto cambierà dal 14 aprile, lo è altrettanto che, per fortuna o purtroppo, gli utenti hanno ricavato delle vere e proprie farsi cult. Una di queste è “Devo fare nomi e cognomi” che è finita addirittura in trending topic su Twitter con una sequela di meme e battute da non poter fare a meno di sorridere. E ce n’è bisogno, ora più che mai.

“La falsità e le menzogne e le brutte intenzioni, la maleducazione, la tua brutta figura di ieri sera, la tua ingratitudine, la tua arroganza, fai come vuoi mettendo i piedi in testa MA IO DEVO FARE NOMI E COGNOMI”: si inizia subito mettendo insieme Sanremo 2020 con l’epica scena tra Morgan e Bugo e il discorso del premier, a creare una specie di mix intrattenimento-politica che è un grande classico. E ancora: “Il DEVO FARE NOMI E COGNOMI di Conte è valso l’attesa dalle 14”, “What Conte says: DEVO FARE NOMI E COGNOMI – What Conte means: adesso avete rotto il ca**o“, “Stavolta DEVO FARE NOMI E COGNOMI… brrr dillo ancora Giuseppi” (con un immagine da Harry ti presento Sally nota ai più), “DEVO FARE NOMI e cognomi is the new “hai pestato i piedi alla put*ana sbagliata“. La lista potrebbe andare avanti per ore. Certo, l’associazione più gettonata resta quella con Morgan e Bugo con “devo fare nomi e cognomi” ideale proseguimento del brano cambiato all’improvviso, quella famosa sera all’Ariston.

LA FALSITÀ E LE MENZOGNE LE BRUTTE INTENZIONI LA MALEDUCAZIONE LA TUA BRUTTA FIGURA DI IERI SERA LA TUA INGRATITUDINE LA TUA ARROGANZA FAI CIÒ CHE VUOI METTENDO I PIEDI IN TESTA MA IO DEVO FARE NOMI E COGNOMI#Conte pic.twitter.com/x4a5DW7nZc — ???????????????????????????????? (@kudrytova) April 10, 2020

“Stavolta devo fare nomi e cognomi” Brrrr. Dillo ancora Giuseppi — Anna (@iannari90) April 10, 2020