“Usa e getta non vuol dire usa e infesta!“. È Margherita Buy a postare sul suo profilo Instagram una foto molto eloquente con una mascherina e dei guanti lasciati per terra, sulla strada. L’obiettivo dell’attrice è chiaro: dire basta all’uso di gettare dove capita ciò che serve per proteggersi dal coronavirus. Tantissimi i commenti: “L’inciviltà non conosce pandemia”, “Che vergogna. presidi buttati lí per terra mentre chi ne ha bisogno non li trova. non c’è speranza per il genere umano”, “Incivili”.

