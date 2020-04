Il centrodestra ha annunciato, durante la discussione per il decreto Cura Italia in Senato, il proprio voto contrario. “”In questi giorni abbiamo lavorato a delle proposte in Commissione con il rammarico di non vederne accolta neanche una – ha detto il leader e senatore della Lega, Matteo Salvini – Perché non lo votiamo? Perché è una presa in giro. Speriamo che facciate meglio al prossimo, e lo voteremo”. Della stessa idea il senatore di Fratelli d’Italia Nicola Calandrini: “Questo decreto non ci convince, servono risposte, ma con questo decreto continuate a porre interrogativi – ha detto in Aula – Questo è il momento dell’unità nazionale, per questo abbiamo mostrato dialogo con il governo, ma siamo rimasti delusi. Votiamo per l’Italia, ma restiamo coerenti. Avrete il nostro supporto, ma ma il nostro voto favorevole”. Anche la senatrice azzurra Anna Maria Bernini ha sottolineato il voto contrario di Forza Italia, nonostante i tentativi dell’esecutivo di collaborare con le opposizioni: “Quello che abbiamo visto è stato un gioco solitario del governo. Noi diciamo no, perché il decreto va nella direzione sbagliata”.

