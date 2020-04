Sta facendo discutere in queste ore sui social un post pubblicato su Facebook dal direttore del Tg La7 Enrico Mentana. Il giornalista ha condiviso sulla sua pagina un articolo di Open dal titolo “Ma a Napoli c’è anche un’eccellenza nella lotta al coronavirus: il Cotugno” e commentando a sua volta: “A Napoli c’è anche un’eccellenza“. Proprio quell'”anche” non è piaciuto a molti, napoletani e non, che si sono scatenati lasciando oltre 9mila commenti al post. Tanto da far perdere la pazienza a Mentana che ha chiuso la questione commentando a sua volta: “Ridicoli piagnoni che vi attaccate a un semplice anche, imparate l’italiano. Amo Napoli più di voi evidentemente”. Neanche a dirlo, le sue parole hanno scatenato un nuovo putiferio, con tantissimi utenti che hanno criticato le sue parole.

