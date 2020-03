Meghan Markle sarà la voce narrante di un film Disney che uscirà il 3 aprile sulla piattaforma Disney +. Solo il 31 marzo diventa effettivo il “divorzio” dalla casa reale britannica e Harry e Meghan non potranno più usare il ‘brand’ Sussex Royal. Ecco che arriva quindi il momento che forse l’attrice stava aspettando da tempo, quello di tornare a Hollywood. Da domani il principe Harry e la moglie dovranno utilizzare il nuovo marchio The Duke and Duchess of Sussex, oltre a doversi garantire i propri mezzi di sostentamento. Il documentario, annuncia la Disney su Twitter, segue il viaggio “straordinario, lungo mille chilometri” di una famiglia di elefanti che attraversa il deserto del Kalahari in Africa, “in un’avventura che cambierà la loro vita”.

