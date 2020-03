Una funzione ideale per intrattenere i bambini in questi giorni di quarantena, anche perché ogni contenuto è accompagnato da una scheda informativa di stampo enciclopedico e una collezione di foto e video

Un orso che prende vita e compare sulla propria scrivania. O ancora un coccodrillo, una rana o un cane scodinzolante. Non è fantascienza bensì una funzione di Google che consente di scovare animali con la realtà aumentata e farli comparire nell’ambiente che ci circonda usando semplicemente il nostro smartphone. Una novità introdotta in sordina nel 2019 che ora, in questi giorni di quarantena, torna utile come rimedio anti-noia soprattutto per far giocare i bambini.

È molto semplice ma serve avere uno smartphone o tablet con sistema operativo aggiornato almeno ad Android 7.0 o iOS 11.0 e compatibili con la tecnologia AR (quindi per esempio i modelli dal Samsung Galaxy S8 e dall’iPhone 6S in poi). Bisogna poi accedere all’homepage Google.it tramite il proprio browser (Safari o Chrome) e digitare il nome di un animale. Una volta lanciata la ricerca, nei risultati compare una scheda con un’immagine dinamica dell’animale. Accanto alla scritta “Faccia a faccia a grandezza naturale con…” compare il tasto “visualizza in 3D”. Una volta cliccato, lo smartphone passa alla modalità AR, che prevede la visualizzazione tramite fotocamera. A quel punto si può scegliere tra una visione dell’animale all’interno dell’ambiente oppure del solo oggetto 3D. Basta poi toccare lo schermo per cambiare le sue dimensioni e spostandosi intorno – sempre inquadrandolo – godere della sua versione completa.

Purtroppo in lingua italiana sono disponibili un po’ meno risultati rispetto all’inglese. Per esempio abbiamo trovato: cane, tigre, orso bruno, pinguino, cavallo, procione, tartaruga… La scelta degli animali aumenta se lo si cerca con il suo nome in inglese: così si trovano anche il coccodrillo, l’ara, la rana pescatrice, il cervo…Comunque ci si può divertire anche con i risultati in italiano: se per esempio si cerca un cane, quello può scodinzolare, abbaiare, muovere il muso. Si può anche cercare una razza particolare, come labrador. Insomma, una funzione ideale per intrattenere i bambini, anche perché ogni contenuto è accompagnato da una scheda informativa di stampo enciclopedico e una collezione di foto e video.