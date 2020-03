n questi giorni di quarantena tanti vip si danno appuntamento in diretta su Instagram per una chiacchierata e così ecco che sabato pomeriggio c'erano anche la Clerici e Bonolis, per la gioia dei fan

“Tutti dicono che sei tutto fuorché impotente”. Così ha detto Antonella Clerici cogliendo di sorpresa il diretto interessato, Paolo Bonolis. In questi giorni di quarantena tanti vip si danno appuntamento in diretta su Instagram per una chiacchierata e così ecco che sabato pomeriggio c’erano anche la Clerici e Bonolis, per la gioia dei fan. Tra una battuta e l’altra però, Antonella ha messo un bel po’ di pepe al dialogo, spiazzando il collega sulle voci “hot” che circolano sul suo conto nell’ambiente del piccolo schermo italiano. A dare il via è stato Bonolis, che ha definito Antonella Clerici “una buona forchetta”.

Fin qui nulla da segnalare, se non fosse che poco dopo Bonolis ha detto: “Io sono impotente”. “Di te si dicono altre cose…”, ha replicato sibillina Antonella. “Cosa?”, ha replicato un sorpreso Bonolis. “Che sei ben messo”, ha affermato lei sorniona. “Lo si dice nel nostro ambiente. E tutti dicono che tu sei tutto fuorché impotente”, ha incalzato. Al che Bonolis, spiazzato, è rimasto letteralmente senza parole.