Papa Francesco parla e nel cielo appare una nuvola che sembra la Madonna. Il video che sta facendo impazzire i social è riassunto in una zoomata su un televisore casalingo. La diretta in mondovisione dell’eccezionale benedizione “urbi et orbi”, che solitamente il pontefice impartisce a Pasqua e Natale, ha avuto un’apparizione inattesa. Mentre Francesco concludeva il suo discorso dicendo “Perché avete paura? Non avete fede?” lo smartphone di un utente anonimo è andato ad inquadrare una porzione di cielo al tramonto sopra piazza San Pietro.

È lì che in mezzo alle nuvole della pioggia serale ha preso forma una figura bianca in verticale. Forma indistinguibile e nemmeno raffrontabile a qualsivoglia icona concreta sulla figura della Madonna a cui ci hanno abituati catechismi e libri di storia delle religioni. Ma tanta e tale la tensione individuale e spirituale in questo momento psicologicamente complesso per gli italiani confinati in casa per via del coronavirus che sui social è scattato il delirio da apparizione della Vergine Maria e il video di quella che sembra l’apparizione di Maria su una nuvola circondata dalla luce stanno facendo il giro del web. “La vedo solo io la Madonna in cielo?”, scrivono molti utenti su Twitter. “Sono credente e voglio crederci”, scrive un altro. “E’ Gesù o la Madonna? Avete visto?”. Le immagini sono molto suggestive, questa è l’unica certezza.

Suggestione o un evento soprannaturale? È più facile dire che si sia trattato solo di una illusione ottica. Certo è che quello vissuto a San Pietro è stato un momento molto forte, al di là della fede personale. E in qualsiasi modo la si voglia vedere, quella strana apparizione può essere considerata come un simbolo.