Multati dai carabinieri mentre stavano facendo sesso in auto. È accaduto a San Bonifacio (Verona). I due, entrambi 40enni, hanno spiegato di non riuscire a fare a meno di vedersi: “Abbiamo una storia da mesi, non riuscivamo a vivere senza vederci, non dateci la multa, per favore”. La storia la riporta il quotidiano locale L’Arena. La coppia ha pregato i carabinieri di chiudere un occhio ma niente da fare: i due non hanno rispettato le disposizioni previste dal decreto per contenere il contagio da coronavirus. Il nuovo dpcm prevede una multa che va dai 400 ai 3 mila euro: le denunce fatte in violazione delle norme sono state depenalizzate perché “il fatto non è più previsto dalla legge come reato” finora punito in violazione dell’articolo 650 del codice penale.

