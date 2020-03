È morto a causa delle complicanze del coronavirus Mark Blum, attore statunitense che aveva debuttato sul grande schermo accanto a Madonna e Rosanna Arquette in Cercasi Susan disperatamente nel 1985. Blum aveva 69 anni ed era Newark, nel New Jersey, il 14 maggio 1950. L’annuncio della scomparsa è stato dato sui social dal gruppo teatrale Playwrights Horizons e da Rebecca Damon, vicepresidente esecutivo della Sag-Aftra di cui era membro, come riferisce l’edizione online di “Variety“. Nel 1986 recitò in “Mr. Crocodile Dundee” (1986). Dopo alcuni anni di assenza dal mondo del cinema, nel 2003 ritornò con il film biografico “L’inventore di favole”. Tra gli ultimi suoi film “Ma come fa a far tutto?” (2011). Negli ultimi vent’anni ha recitato spesso in tv, apparendo in serie come “Frasier”, “West Wing”, “I Soprano”, “Csi: Miami”, fino ad arrivare alla sua più recente partecipazione nella serie di Netflix “You”.

Prima di continuare Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità ci aiutano a pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo, ma non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie,

Peter Gomez Diventa sostenitore