“Cara dottoressa, sappia che in questo condominio abitano una neonata di 6 mesi e una signora ultra80enne vedova. Perciò usi le massime precauzioni quando utilizza gli spazi comuni. Cioè quando deve toccare cancelli, scale, sottoscala e corrimano“. Un cartello attaccato alla porta di ingresso del palazzo in cui vive. Questo si è trovata a leggere una dottoressa pisana che lavora in un reparto con pazienti affetti da Covid-19. A raccontare la notizia è il quotidiano Il Tirreno che riporta anche la reazione indignata dei colleghi della dottoressa. Il professor Stefano Taddei, ordinario di Medicina e direttore della clinica medica 1 Universitaria, ha spiegato le procedure di igienizzazione e sanificazione seguite e ha aggiunto che quel cartello appeso alla porta è “un atto vergognoso, che non può passare nel silenzio”.

Prima di continuare Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità ci aiutano a pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo, ma non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie,

Peter Gomez Diventa sostenitore