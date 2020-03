"Attualmente - scrive in un post su Facebook - siamo tutti in buona salute, ma ho avuto sintomi di febbre e tosse, quindi ho deciso di fare il test e il risultato è stato positivo"

“Sento che è mio dovere morale annunciarvi che sono risultato positivo al test per Covid19. Io e la mia famiglia siamo tutti in autoisolamento fintanto che è ritenuto necessario dal punto di vista medico”.Così, in un post su Facebook, il tenore Placido Domingo ha annunciato di aver contratto il coronavirus. “Attualmente – scrive – siamo tutti in buona salute, ma ho avuto sintomi di febbre e tosse, quindi ho deciso di fare il test e il risultato è stato positivo. Chiedo a tutti di essere estremamente attenti, seguire le linee guida di base lavandosi frequentemente le mani, mantenendo almeno una distanza di due metri dagli altri, facendo tutto il possibile per impedire la diffusione del virus e, soprattutto, rimanere a casa se è possibile!”.

“Insieme – prosegue Domingo – possiamo combattere questo virus e fermare l’attuale pandemia mondiale, così possiamo sperare di tornare presto alla nostra normale vita quotidiana. Vi prego di seguire le linee guida e le normative del governo locale di ciascuno, per stare al sicuro e proteggere non solo voi stessi ma l’intera nostra comunità”.