a da lunedì 23 marzo ci sarà un'ulteriore misura di sicurezza negli studi Rai di Via Teulada: niente orchestra e niente cantante, Graziano Galatone. E Giancarlo Magalli, nel comunicare la cosa, ha fatto capire di non aver preso bene la cosa

I Fatti Vostri, lo storico programma di RaiDue condotto da Giancarlo Magalli e con la regia di Michele Guardì, sta continuando ad andare in onda seguendo le regole imposte dal decreto sulle misure necessarie per il contenimento del contagio da coronavirus. Niente pubblico, distanze di sicurezza rispettate. Ma da lunedì 23 marzo ci sarà un’ulteriore misura di sicurezza negli studi Rai di Via Teulada: niente orchestra e niente cantante, Graziano Galatone.

E Giancarlo Magalli, nel comunicare la cosa, ha fatto capire di non aver preso bene questa scelta: “C’è una novità che non ci fa felici e devo dire la verità: io non sono neanche molto d’accordo con questa cosa però… la nostra azienda decide, siamo un’azienda, c’è chi decide e chi ubbidisce… L’esigenza è quella di essere ancora di meno negli ambienti di lavoro, gli ultimi ad essere coinvolti sono la nostra orchestra e la parte musicale. Mi dispiace molto”. Dalla regia è intervenuto quindi Michele Guardì, commosso “Giancarlo permettimi di associarmi a questo tuo ringraziamento. Hai detto delle belle parole, grazie a tutto lo studio di cuore“. Non tutti hanno reagito bene alle parole dei due: su Twitter infatti c’è chi sostiene che un atteggiamento di questo tipo sia poco indicato nel momento in cui le rinunce da fare sono ben di più e ben più importanti.