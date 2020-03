La compagna di Cr7 è stata criticata ancor più per il fatto che, rilanciando la campagna #iorestoacasa, su Instagram aveva appena scritto: "Nei momenti difficili bisogna avere fede e cercare il lato positivo delle cose. È un buon momento per riflettere e valorizzare quello che abbiamo"

Cristiano Ronaldo che trascorre la quarantena a bordo piscina e la compagna Georgina Rodriguez che intanto esce a fare shopping. Sta scatenando polemiche sui social lo scatto che immortala la moglie del fuoriclasse della Juvenuts “beccata” in giro per negozi nel centro di Funchal, in Portogallo, nonostante il monito delle autorità portoghesi che per combattere il coronavirus invitano la popolazione a restare a casa. Lei e Cr7 sono stati messi in auto isolamento a Madeira (città natale dove è tornato per assistere la madre che ha avuto un ictus la settimana scorsa) dopo i casi di positività al Covid-19 dei giocatori della Juventus, Rugani e Matuidi.

La compagna del campione è stata sorpresa durante una passeggiata con indosso un lungo abito nero che — scrive il Daily Mail — “non sembrava proprio adatto ad andare in farmacia o dal medico, ma da shopping“. Non solo, Georgina è stata criticata ancor più per il fatto che, rilanciando la campagna #iorestoacasa, su Instagram aveva appena scritto: “Nei momenti difficili bisogna avere fede e cercare il lato positivo delle cose. È un buon momento per riflettere e valorizzare quello che abbiamo”.