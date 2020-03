Elettra Lamborghini è molto attiva sui social in questi giorni di isolamento domestico. La sua simpatia e la sua verve piacciono molto ai suoi follower. Elettra mostra la pancia e afferma di essere ingrassata, si cimenta nella composizione di un puzzle immenso insieme al suo compagno, Afrojack, il dj olandese con il quale sta per sposarsi, “rivendica” la voglia di mangiare un cannolo. Tutto questo, all’interno di una magione lussuosa che lei stessa ha mostrato ai suoi fan. La sala palestra ha praticamente tutto, compreso un tapis roulant con Playstation. E non manca la sala cinema. Ovviamente anche il resto dell’abitazione è da capogiro. Insomma, un isolamento di lusso per la cantante di “Musica e… il resto scompare”.

Prima di continuare Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità ci aiutano a pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo, ma non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie,

Peter Gomez Diventa sostenitore