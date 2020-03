Pasti gratuitiimpegnati, in queste settimane, in prima linea contro il coronavirus . I soci del ristorante, a casa per via dell’isolamento, hanno pensato di cucinare per le persone che più di tutte, oggi, hanno bisogno di un sostegno. Così, rigorosamente da casa, hanno iniziato a preparare i pasti – e a consegnarli, anche grazie a un furgoncino messo a disposizione da– per gli ospedali di Milano. Sono partiti per primi, ma strada facendo hanno raccolto “per strada” altri nove ristoranti: Miscusi, Fud, Muu Muzzarella, Li Mastri, Fancytoast, Loredani, Star Zagros Kebabbar, Kebab Duomo, Gnomo, Gelsomina (con la collaborazione di Ristoratore Top). Al momento consegnano. Gli ospedali coperti, questa settimana: Fatebenefratelli, San Giuseppe, Sacco, Bassini, San Raffaele, Policlinico.