“Il fronte Milano resiste ed è importante che qui si resista alla diffusione del virus”. Lo ha sottolineato il sindaco del capoluogo lombardo, Giuseppe Sala, nel corso del video che ogni giorno posta sulle sue pagine social per informare i cittadini di quanto accade in città con l’emergenza coronavirus. Sala si è rivolto, alla fine del messaggio, ai giovani: “Capisco benissimo che per voi libertà e socialità sono linfa vitale, per cui sappiamo che vi stiamo chiedendo un sacrificio in una fase delicata della vostra formazione. Diventerete grandi più in fretta forse con questa esperienza – ha concluso – ma anche voi siete parte della nostra squadra. E ai vostri genitori chiedo grande attenzione”.

