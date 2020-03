Anche Tom Hardy incoraggia l’Italia contro il Coronavirus. E lo fa postando sul suo profilo Instagram un’esibizione delle Frecce Tricolori con sottofondo di colonna sonora della Turandot di Puccini. Sotto il commento con “IT” (che forse sta per Italia) un cuoricino e diversi 100%. Lo stesso video era stato postato alcuni giorni fa dal presidente degli Stati Unit, Donald Trump, che aveva aggiunto The United States Loves Italy.

Hardy, coraggiosissimo pilota della Raf in Dunkirk di Christopher Nolan, era stato preceduto pochi giorni fa da un’altra star di Hollywood, Chris Evans. il Capitan America degli Avengers, aveva mostrato tutto il suo giubilo e stupore per i flashmob dai terrazzi italiani antiCoronavirus. “Tutti questi video degli italiani che suonano i oro strumenti durante il lockdown sono incredibili”, aveva twittato Evans ricevendo il retweet di tanti cittadini italiani protagonisti del flashmob, tra cui attori come Luca Argentero.

All these videos of Italians playing their instruments during the lockdown are incredible

— Chris Evans (@ChrisEvans) March 13, 2020