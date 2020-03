Tra i tanti che in queste sere si sono affacciati alle terrazze per sfoderare performance divertenti e tenere compagnia agli altri isolati nelle loro case, c'è un vero e proprio "mito" della rete che si è divertito a rifare prima Morgan e poi Achille Lauro

A lanciare l’idea è Fiorello. Rivedere Sanremo 2020: dopo VivaRaiPlay (il suo show che sarà trasmesso il 21, il 28 marzo e il 4 aprile con tre tre puntate con contenuti inediti per la tv generalista), l’appello a Stefano Coletta, direttore di rete, è quello di rimandare in onda Sanremo. L’edizione dei record, quella di cui si è continuato a parlare per giorni dopo la fine, che ha tenuto e tiene ancora banco sui social. E non solo. Quella più imitata. Tra i tanti che in queste sere si sono affacciati alle terrazze per sfoderare performance divertenti e tenere compagnia agli altri isolati nelle loro case, c’è un vero e proprio “mito” della rete che si è divertito a rifare prima Morgan e poi Achille Lauro. Guardare per credere. E per chi volesse rivedere e commentare Sanremo, l’hashtag lanciato da Fiorello è #sanremorewatch.

RAGA QUESTO RAGAZZO CI STA REGALANDO TANTO TRASH. IERI HA CANTATO “LE BRUTTE INTENZIONI,LA MALEDUCAZIONE” DI MORGAN; ED OGGI LA CANZONE SANREMESE DI ACHILLE LAURO. AMO TUTTO CIÒ pic.twitter.com/Dex4iFXotW — UnKnOwN (@aR21ooo) March 15, 2020