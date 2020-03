La decisione dopo aver ospitato nella puntata di mercoledì scorso il viceministro alla Sanità Pierpaolo Sileri, poi risultato positivo al tampone per il virus Covid-19. “Rispettando la quarantena, il programma sarà pronto a tornare in onda su Rai3 da giovedì 26 marzo", si legge in una nota

Una dietro l’altra, continuano a saltare (anche) le trasmissioni televisive. A causa dell’emergenza Coronavirus si allunga la lista dei programmi fermati in maniera cautelativa: “Chi l’ha visto?” è la prossima. L’intera redazione, compresa la conduttrice Federica Sciarelli, è stata posta in quarantena preventiva dopo aver ospitato nella puntata di mercoledì scorso il viceministro alla Sanità Pierpaolo Sileri, poi risultato positivo al tampone per il virus Covid-19. “Rispettando la quarantena, il programma sarà pronto a tornare in onda su Rai3 da giovedì 26 marzo. Federica Sciarelli e la redazione con sito e social garantiranno aiuto ai familiari delle persone scomparse”, hanno comunicato i social della trasmissione. Fonti vicino alla conduttrice hanno assicurato che Federica Sciarelli sta bene e non ha sintomi alcuni; la scelta della quarantena è solo cautelativa. Una situazione analoga alla sospensione temporanea di “Porta a Porta” dei giorni scorsi, avvenuta in seguito all’ospitata di Nicola Zingaretti, anche lui risultato positivo.

Ma “Chi l’ha visto?” non è l’unico programma di informazione che deve fare i conti con la sospensione cautelativa. Anche “Agorà” non andrà in onda, almeno per il momento. “La positività al Coronavirus di un ospite intervenuto nei nostri studi ci impone il massimo rigore nei controlli sanitari. Agorà domani non sarà in onda al fine di garantire la sicurezza di tutti. Ci vediamo prestissimo”, si legge sui social della trasmissione mattutina di Rai3. Il viceministro dell’istruzione Anna Ascani (risultata positiva) aveva partecipato nei giorni scorsi alla trasmissione di Serena Bortone. Ora anche la giornalista è in quarantena. La trasmissione verrà sostituita da alcuni speciali curati dalle redazioni di RaiNews e Rai3.