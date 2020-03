“Sono stata fidanzata con Johnny per quattro anni. Lo conosco bene, e non posso credere che abbia avuto comportamenti violenti contro Amber Heard – ha spiegato l’interprete de L’età dell’innocenza fidanzata con Depp tra il 1990 e il 1993 -. Non è stato mai violento con me"

“Non posso credere alle orrende accuse contro Johnny Depp”. Colpo di scena nel divorzio con liti violente Depp/Amber Heard. Winona Ryder, l’ex fidanzata del Pirata dei Caraibi, difende Johnny. È stato il sito The Blast a pubblicare la dichiarazione giurata della Ryder, finita tra le diverse testimonianze utilizzate dai giudici nella causa giudiziaria per diffamazione da 50 milioni di dollari presentata dall’attore americano nel marzo 2019 contro la ex moglie Amber Heard. “Sono stata fidanzata con Johnny per quattro anni. Lo conosco bene, e non posso credere che abbia avuto comportamenti violenti contro Amber Heard – ha spiegato l’interprete de L’età dell’innocenza fidanzata con Depp tra il 1990 e il 1993 -. Non è stato mai violento con me. Non è stato mai violento con nessuno quando lo frequentavo. Io posso descriverlo solo con un uomo buono e affettuoso che proteggeva me e tutte le persone che amava. Con lui mi sentivo davvero sicura”.

Infine la frase che riassume la difesa senza mezzi termini del querelante: “Basandomi sulla mia esperienza, non posso credere alle orrende accuse mosse contro Johnny”. Nel 2017 la Heard ha chiesto il divorzio per differenze inconciliabili e ottenuto un’ordinanza restrittiva per violenza domestica. Nel marzo 2019, invece, è arrivata la denuncia di Depp. La guerra tra i due senza esclusione di colpi non si è però mia fermata. Nell’aprile 2019 la deposizione della Heard con l’ex marito che l’avrebbe trascinata per i capelli, schiaffeggiandola, buttandola sul letto e soffocandola (“lo chiamavo il mostro”, disse la Heard). Poi l’audio della seduta di coppia dove sarebbe Amber ad aver picchiato Depp. Infine i messaggini ricevuti da Paul Bettany nel novembre 2013, dove l’amico Johnny avrebbe scritto: “Bruciamola. Anzi, prima affoghiamola e poi bruciamola”.