Neanche il tempo di uscire dalla Casa del Grande Fratello Vip che Asia Valente ne ha combinata una delle sue. L’influencer è stata eliminata mercoledì sera dal reality di Canale 5 ed è dovuta rientrare nel suo domicilio, dove dovrà restare rinchiusa come il resto della popolazione. “Sono la prima e unica immune d’Italia, dato che sono la prima ad uscire dalla casa del Grande Fratello Vip dopo questo virus che è in atto”, ha detto Asia, famosa per le provocazioni, riferendosi alla situazione Coronavirus. “Cercasi fidanzato per la quarantena”, ha aggiunto poco dopo.

Sono bastate queste poche parole per scatenare gli utenti dei social. “Ma tu hai il cervello immune all’intelligenza”, hanno scritto. E ancora: “Basta che stai zitta e il virus si ferma”, “Sei pure la prima e unica immune all’intelligenza… Ma da dove l’avete presa?”. Lei, nonostante tutto, si è fatta beffa degli insulti e ha replicato: “Non mi importa dei commenti negativi. Chi mi conosce sa come sono fatta. Chi mi conosce sa la persona vera, sincera e pura che sono dentro. Le mie lacrime sono la mia anima”.