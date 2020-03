In queste settimane l’emergenza coronavirus sta toccando da vicino anche molti programmi tv che sono stati sospesi o costretti a rimandare le registrazioni delle puntate. Ad avere problemi potrebbe essere anche Avanti un Altro, il quiz preserale di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis. In un’intervista al Giornale infatti, la “Bona Sorte” Francesca Brambilla ha rivelato di esser stata costretta a lasciare l’Italia prima che scattasse la zona rossa per andare in Egitto con la madre malata.

“Sono andata via perché la mia mamma, come alcune persone sanno, è malata, ha la sclerosi multipla, quindi è in cura. Ogni settimana fa le terapie e ha le difese immunitarie molto basse – ha raccontato la showgirl bergamasca-, sono riuscita a portarla via dall’Italia proprio per questo motivo, per la grande paura. Penso che prolungheremo e rimarremo fino ad aprile, è l’unica soluzione. Rimango comunque super attiva e vicina all’Italia facendo donazioni anche se non sono lì è come se lo fossi”, ha concluso. Per il momento stanno andando in onda le puntate di Avanti un Altro registrate prima dell’inizio dell’emergenza, non si sa poi quando riprenderanno le registrazioni.