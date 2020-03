“Ciao a tutti. Rita ed io siamo in Australia. Ci siamo sentiti un pò stanchi, raffreddati, con alcuni dolori al corpo. Rita aveva dei brividi che andavano e venivano. Anche una leggera febbre. Per fare ciò che è bene fare, come è necessario nel mondo in questo momento, ci siamo sottoposti al test del coronavirus e siamo risultati positivi“. Così sul suo profilo twitter l’attore Tom Hanks ha annunciato di essere risultato positivo al coronavirus insieme alla moglie Rita Wilson. “Bene, adesso. Cosa dobbiamo fare? I medici hanno dei protocolli che vanno seguiti. Noi Hanks saremo seguiti, osservati per tutto il tempo necessario. Vi terremo aggiornati. Abbiate cura di voi”, conclude l’attore firmando il post ‘Hanx!’ con un gioco di parole tra il suo cognome e ‘Thanx’, grazie.

