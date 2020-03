La notizia era stata data ieri da diversi media spagnoli. "È assolutamente falso. È stato sedato dai medici, mai in coma". Il marito, ha spiegato Carmen Yanez, avrebbe già recuperato la capacità respiratoria da un polmone ed "è sulla buona strada" per il recupero dell'altro

La moglie smentisce. Luis Sepúlveda non è in coma. La notizia era stata data ieri da diversi media spagnoli. “È assolutamente falso. È stato sedato dai medici, mai in coma”. Il marito, ha spiegato Carmen Yanez, avrebbe già recuperato la capacità respiratoria da un polmone ed “è sulla buona strada” per il recupero dell’altro. I medici parlano di un lento recupero.

Lo scrittore cileno, 70 anni, è stato ricoverato in ospedale il 27 febbraio ed è risultato positivo al tampone per individuare il Coronavirus il 1 marzo. L’autore de Il Vecchio che leggeva storie d’amore era stato sottoposto al tampone “perché presentava sintomi dovuti alla polmonite senza origine nota”. Sepulveda era appena dal Portogallo dove è stato ospite del Correntes d’Escritas, un festival di letteratura tenutosi a Povoa de Varzim, nel nord ovest del territorio lusitano, dal 15 al 23 febbraio. Attualmente lo scrittore si trova nell’Ospedale Universitario Centrale delle Asturie (HUCA) ad Oviedo. Il suo è stato il primo caso diagnosticato in Asturia. Anche la moglie, la 66enne poetessa Carmen Yáñez è risultata positiva ma le sue condizioni non sono gravi.