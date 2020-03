Vent’anni fa la promessa che sarebbe stato un esperimento sociale. E nel 2000, probabilmente, lo fu. Nel corso degli anni, però, di sperimentale il Grande Fratello (vip e meno) ha avuto sempre meno. Fino a oggi. Fino al Coronavirus. Che ha sconvolto l’Italia, ogni regola del palinsesto e potrebbe modificare anche le regole del programma di Canale 5. Perché rispetto a quando hanno fatto il loro ingresso nella casa, il nostro Paese non è più lo stesso. Nulla è più come prima e non si ricordava un fatto di cronaca più d’impatto dall’11 settembre 2001, il giorno che cambiò il mondo. Questa sera la trasmissione andrà in onda regolarmente, lo ha confermato la produzione del programma. Ma questa non è e non può essere una decisione definitiva. E qualsiasi cosa accada nei prossimi giorni, ci sarà di certo un epilogo inedito.

LA COMUNICAZIONE: L’ITALIA È ZONA ROSSA – Grande Fratello Vip dovrebbe andare in onda fino al prossimo 27 aprile, ma già ieri i concorrenti sono stati messi al corrente degli effetti dell’entrata in vigore del nuovo decreto governativo: tutta l’Italia è zona rossa. Nel frattempo, è aumentato in modo esponenziale il numero dei contagi (e quello dei decessi). Fatta eccezione per i familiari, sul cui stato di salute i concorrenti sono stati aggiornati e rassicurati, è oggettivamente più difficile escludere che l’epidemia non abbia invece coinvolto un conoscente, un amico. Per non parlare delle conseguenze sulle attività lavorative e sull’economia che potrebbero coinvolgere anche qualche vip. E, allora, cosa si deciderà di fare?

LE OPZIONI – Se Mediaset opterà per una chiusura anticipata, sarà comunque una prima volta. Come nessuno si sarebbe mai aspettato. Ma qualche concorrente potrebbe anche decidere di dirigersi senza se e senza ma verso la porta rossa, in modo autonomo. Di certo lo farà Fabio Testi, già al televoto dopo aver chiesto a concorrenti e pubblico di farlo uscire perché possa rivedere i suoi figli (uno di loro vive a Shanghai). Di fatto, uscendo, l’impressione non potrà che essere quella suscitata dal film del regista tedesco Wolfgang Becker “Good Bye Lenin”, ambientato in una Germania dell’Est dove la sostenitrice della Repubblica Democratica Tedesca Christiane Kerner cade in coma poco prima della caduta del muro di Berlino. Quando si risveglia, i figli fanno di tutto perché la madre non scopra che il Paese è finito nelle mani dei capitalisti. In questo caso, per carità, la produzione di certo non ha tenuto nascosto il diffondersi dell’epidemia ai vip, ma è chiaro che il loro impatto con la realtà sarà simile a quello che i figli di Christiane provano a evitarle a tutti i costi. Se le notizie delle ultime settimane sono sembrate sconvolgenti, nonostante ci siano arrivate giorno dopo giorno, possiamo solo immaginare l’effetto che avrebbero potuto avere se acquisite tutte insieme.

SE RESTANO SARANNO LORO A VOLER SPIARE L’ITALIA – Se si deciderà, invece, di proseguire con lo show, approfittando del fatto che in questi giorni il palinsesto televisivo mostra una concorrenza molto meno agguerrita tra le reti televisive, ebbene sarà impossibile per i concorrenti non pensare a ciò che sta avvenendo fuori. Saranno loro a desiderare con tutta la loro forza di voler spiare l’Italia e non il contrario.

LA CONDUZIONE DALLA REGIONE PIÙ COLPITA – Altro elemento di riflessione riguarda un aspetto logistico. Da quello che è dato sapere, infatti, la prossima puntata del reality show potrebbe essere condotta da Milano, proprio a causa delle misure adottate dal Governo che ha esteso la zona rossa a tutta l’Italia per l’emergenza Coronavirus. Alfonso Signorini, potrebbe condurre la puntata da un hotel. Un paradosso. Perché fino a oggi la trasmissione del Grande Fratello (quasi) come se nulla stesse accadendo è stata l’ennesima prova di una diversa percezione del pericolo tra Nord, Centro e Sud. Invece, la prossima puntata, nella quale è presumibile che si dedicherà più spazio all’epidemia, verrà trasmessa proprio dalla regione più colpita. Il Grande Fratello entra nell’emergenza a tutti gli effetti.