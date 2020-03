A un certo punto Nina è stata redarguita in diretta dalla Balivo: parlando di chirurgia estetica, infatti, la Moric ha ammesso di essersi fatta qualche ritocco. Poi, alla domanda della conduttrice se i suoi occhi fossero davvero blu, si è tolta le lenti a contatto, rivelando un color nocciola. "Non si toccano gli occhi con le mani!", ha detto la conduttrice

Caterina Balivo ha ospitato Nina Moric nello studio di Vieni da Me. La modella ha parlato a lungo della sua vita, soprattutto del matrimonio con Fabrizio Corona, padre di suo figlio Carlos Maria: “È il più grande amore della mia vita. Se lo risposerei? Assolutamente sì: nonostante sia una testa di rapa, ha tanti difetti ma ha un pregio, ha un cuore. Non lo dimostra spesso, ma è così. Io mi fido di lui oggi, una volta non mi fidavo, ma oggi sì. Lui è un narcisista patologico e vive per il denaro, ama lavorare”, ha raccontato. E oggi che “ha imparato a volersi bene” dopo anni alle prese con dipendenze, lei e Fabrizio si sentono tutti i giorni: “Siamo come fratello e sorella. Nostro figlio Carlos è felicissimo”. Ma a un certo punto Nina è stata redarguita in diretta dalla Balivo: parlando di chirurgia estetica, infatti, la Moric ha ammesso di essersi fatta qualche ritocco. Poi, alla domanda della conduttrice se i suoi occhi fossero davvero blu, si è tolta le lenti a contatto, rivelando un color nocciola. Ed è stato a questo punto che la padrona di casa si è arrabbiata: “Non si possono toccare occhi, naso e bocca con le mani. Fa parte delle disposizioni del governo!”, ha detto. La modella croata però non si è scomposta.