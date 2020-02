Zona Rossa

All’ottavo giorno dall’emergenza per il Covid-19 molto si chiarisce. Oltre a Veneto, Emilia Romagna, Marche, oggi il vero dramma si vive in Lombardia. Qui i contagi sono 513 distribuiti per l’85% nelle province di Lodi, Cremona, Bergamo e Pavia. Il 10% riguarda il personale sanitario. Anche alcuni medici di famiglia che sono un’emergenza nell’emergenza nella […]