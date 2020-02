Mentre in Italia si registrano i primi contagi da coronavirus avvenuti sul territorio nazionale, in Cina le autorità sono ottimiste: calano i contagi e le misure straordinarie sembrano essere efficaci per il rallentamento dell’epidemia. Nonostante ciò, il numero dei morti è arrivato a 2.233 persone, con 115 nuovi decessi solo nelle ultime 24 ore e 889 nuovi casi. Tra le vittime anche un giovane medico, che aveva deciso di rinviare le nozze per essere in prima linea nell’emergenza. Al dato sui contagi confermati si aggiungono 1.614 casi sospetti, mentre 2.109 persone sono state dimesse dagli ospedali del Paese. La principale preoccupazione ora, è, l’esplosione di un nuovo focolaio di contagi a Pechino: giovedì sono stati registrati 36 casi nuovi nella capitale, un rapido aumento dai 9 delle ultime due settimane.

Fuori dai confini della Cina sono morte 11 persone: a Taiwan, in Francia (un turista cinese di 80 anni) a Hong Kong, nelle Filippine, in Giappone e in Iran, dove sono morti due pazienti ricoverati a Qom.

Il caso Diamond Princess – Dopo la Cina, il Paese più colpito dall’epidemia è il Giappone, con 700 casi confermati – per la maggior parte a bordo della nave Diamond Princess – tre morti: una è una donna di 80 anni a Kanagawa, a sud di Tokyo, gli altri due sono una coppia, marito e moglie di 87 e 84 anni, che si trovavano a bordo della nave crociera. I coniugi sono morti dopo essere stati trasportati d’urgenza in un centro ospedaliero. Le autorità nipponiche hanno confermato tre nuovi casi anche sulla terraferma, anche in regioni dove fino ad ora non era arrivato il contagio.

Focolaio in Iran – Dopo i primi due morti registrati ieri a Qom, la Repubblica islamica ha confermato almeno altri tre casi di contagio,portando il numero totale a 13. Alcuni media locali ipotizzano tuttavia che i malati e le vittime siano molto di più di quelli ammessi dalle autorità. L’epicentro dell’epidemia nel Paese è a Qom, città di un milione di abitanti nel nord-ovest dell’Iran, 140 km a sud di Teheran. Nella città santa sciita oggi scuole e università sono rimaste chiuse. “Ci aspettavamo – ha sottolineato – che il virus entrasse nel Paese ed è arrivato, fortunatamente in ritardo rispetto ad altri Paesi coinvolti. Naturalmente non ci sono preoccupazioni e abbiamo preso tutte le misure di controllo”. Le due vittime, ha sottolineato il viceministro della Sanità Qasim Jan Babaei, erano in età avanzata e con “deficienze immunitarie”.

La Corea del Sud – Il Korea Center for Disease Control and Prevention ha confermato altri 48 casi di coronavirus, facendo salire il totale a 204. Ma le autorità assicurano che la situazione è “gestibile”, malgrado i contagi si siano quadruplicati in soli tre giorni. Diverse decine di nuove infezioni sono legate alla Chiesa di Gesù Shincheonji, a Daegu: insieme a Cheongdo è stata definita “zone di attenzione speciale” dopo il balzo dei casi di contagio da coronavirus. Il sindaco della quarta città del Paese, con 2,5 milioni di abitanti, ha detto che 135 membri della congregazione hanno i sintomi del virus, mentre sono in corso le ricerche di altre 57 persone.