“Abbiamo paura. Qui siamo in un centinaio, speriamo di tornare a casa“. Nella sede della Unilever di Casalpusterlengo i medici e il personale specializzato effettuano i tamponi ai dipendenti per verificare eventuali casi di contagio da coronavirus. Nello stabilimento dell’azienda lavora il 38enne ricoverato a Codogno e colpito dal virus. Ci è tornato per circa due settimane da quando, a inizio febbraio, ha cenato con un suo amico manager che il 21 gennaio era rientrato dalla Cina. In quel momento si suppone sia avvenuto il contagio, ma prima che il 38enne si presentasse al pronto soccorso di Codogno in gravi condizioni sono passati 16-18 giorni. Un lasso di tempo in cui chi è entrato in contatto diretto con lui è a rischio.

Per questo, mentre le autorità sanitarie stanno cercando di ricostruire la mappa degli spostamenti del 38enne nelle ultime due settimane, la Regione Lombardia ha invitato tutti gli abitanti di Codogno, Castiglione d’Adda (il paese d’origine dell’uomo) e appunto Casalpusterlengo a “restare in casa“. Nel frattempo vengono effettuati i primi “250 tamponi“, come ha annunciato l’assessore al Welfare Giulio Gallera. Vengono sottoposti ai test i medici, gli infermieri e i pazienti dell’ospedale di Codogno, dove sono ricoverati anche altri 4 contagiati (solo la moglie del 38enne si trova all’ospedale Sacco di Milano). Il secondo luogo dove sono arrivati i medici e il personale specializzato per effettuare i tamponi è appunto la sede Unilever di Casalpusterlengo.

“Qui abbiamo paura, c’è un po’ di panico. Lavoriamo con il ragazzo che è stato ricoverato”, racconta all’Adnkronos un dipendente, rimasto negli uffici della multinazionale in attesa dei tamponi. Il dipendente, che preferisce restare anonimo, spiega che “al momento siamo circa un centinaio negli uffici di Ricerca e Sviluppo. Aspettiamo di capire quali sono le procedure”. Fra i dipendenti di Unilever “c’è paura, abitiamo nella Bassa, in piccoli paesi dove tutti si incontrano”, continua.

“Abbiamo saputo del contagio questa mattina, dai giornali. Ora cerchiamo di capire le procedure e poi speriamo di poter tornare a casa“, spiega un altro dipendente dell’Unilever di Casalpusterlengo. L’uomo conferma che negli uffici della multinazionale “questa mattina non c’erano tutti, ora saremo un centinaio, anche meno”. “E aspettiamo di capire cosa succederà“, conclude.