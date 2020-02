Un gruppo di ragazzi, armi in pugno, con tanto di parrucca e passamontagna, rapina un furgone portavalori in una strada della periferia di Bari. Alcuni cittadini residenti nella zona, impauriti, notano la scena a distanza e chiamano i carabinieri, ma è il set di un videoclip, i cui protagonisti sono un cantante neomelodico e un rapper. In ogni caso, i militari dell’Arma hanno avvisato la Procura. L’ipotesi di reato, per ora, è di istigazione a commettere un delitto. È successo nella tarda mattinata di sabato, ma la notizia è stata resa nota ieri.

I militari del Radiomobile e della compagnia di Bari Centro sono intervenuti in via Conenna, in periferia, nel quartiere Sant’Anna, chiusa al traffico, dove era in corso la realizzazione, non autorizzata, di un videoclip musicale in cui si simulava, appunto, un assalto a un furgone portavalori. Arrivati sul posto, i militari si sono trovati di fronte a un furgone affiancato da due auto e due moto. Poi hanno notato anche la presenza di 15 persone, tra cui il giovane che stava girando il videoclip, che sarebbe stato poi pubblicato su YouTube, un cantante neomelodico e un cantante rapper, tutti residenti in città e provincia. La troupe stava usando anche un drone per le riprese dall’alto. Due persone, in particolare, sono state trovate in possesso di una pistola giocattolo e un’altra anche di un passamontagna, oltre che di una parrucca. Tutti i veicoli e il materiale scoperto sono stati sequestrati.