Un nigeriano di 29 anni è stato arrestato e sarà accusato di strage, tentato omicidio e danneggiamento aggravato, resistenza e lesioni dopo che, a Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova, è sceso in strada con un’ascia distruggendo auto e arredo urbano, prima di scagliarsi contro un passante. La vittima, avvistato l’aggressore che stava dando in escandescenza per motivi ancora da accertare, è intervenuto cercando di fermarlo, ma questo lo ha colpito con il dorso dell’arma ferendolo. Solo i Carabinieri, intervenuti successivamente, sono riusciti a bloccare il 29enne e ad arrestarlo.

Quando i militari dell’Arma sono arrivati sul posto, l’uomo ha danneggiato gravemente anche la loro auto. Adesso le forze dell’ordine sono alla ricerca dell’uomo ferito nei vari ospedali della zona, visto che al loro arrivo non era più sul posto, per raccogliere anche la sua testimonianza e ricostruire la vicenda.