“È lo scheletro del mostro di Loch Ness“. Così in tantissimi sui social stanno commentando la foto di un gigantesco scheletro spiaggiato sulla costa di Aberdeen, in Scozia, a circa 200 chilometri dal famigerato lago. Gli enormi resti sono stati portati a riva dalle violente mareggiate di questi giorni, provocate dalla tempesta Ciara che ha colpito la Gran Bretagna e il Nord Europa.

A dare per la notizia dell’insolito ritrovamento la pagina Facebook del sito di informazioni locali Fubar News, che ha pubblicato la foto dell’enorme carcassa, con quelle che sembrano essere due corna, diventata ora virale in Rete. Il post è stato invaso dai commenti di chi vi riconosce i resti del leggendario mostro del lago scozzese, “immortalato” per la prima volta nel 1934 da Robert Kenneth Wilson in uno scatto successivamente dimostratosi un clamoroso falso. Ma c’è anche chi invece ipotizza più realisticamente che possano essere i resti di una balena. Chi avrà ragione? Loro o chi si appella alla leggenda di Nessie?