Dal Movimento 5 stelle arriva l’endorsement ufficiale per Sergio Costa come candidato alla presidenza della Regione Campania. In un video postato su Facebook, la consigliera regionale Valeria Ciarambino lancia la candidatura del ministro dell’Ambiente: “Con umiltà – spiega l’esponente grillina – mi sento di dire che c’è una persona più capace di me di parlare a tutti. Questa persona per me è Sergio Costa oggi ministro dell’Ambiente, un uomo dello Stato, che da generale dei carabinieri ha combattuto contro chi ha avvelenato l’ambiente”. Ciarambino aggiunge: “I cittadini campani ci chiedono una svolta, e chi fa politica deve sentire il dovere di compiere le scelte migliori. Io questo dovere lo sento e sono convinta che Sergio Costa sia la scelta migliore. Io sarò in prima linea e ho proposto la mia candidatura al Consiglio regionale e lavorerò a testa bassa come ho sempre fatto. E se Sergio Costa dovesse essere il nostro candidato presidente, io lo sosterrò e sarò al suo fianco, ancor più convinta che così riusciremo finalmente a dare risposte ai cittadini”

